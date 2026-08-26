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Медицина 2.0

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Митохондриальный белок в мозге регулирует потребление жиров с пищей и массу тела

Митохондриальный белок в мозге регулирует потребление жиров с пищей и массу тела

Недавнее исследование, опубликованное в журнале The FASEB Journal, предоставляет доказательства того, что определенный митохондриальный белок в головном мозге помогает регулировать аппетит и массу тела в ответ на потребление жиров с пищей.

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