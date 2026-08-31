Мишустин утвердил выплаты родственникам с временными ограничениями

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о "гуманитарной выплате" для родственников под временными ограничениями.
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