Защитник «Колорадо» Кэйл Макар попал на обложку NHL 24

«Да здравствует Кэйл! Победитель Кубка Стэнли, обладатель «Норрис Трофи» и ваш официальный спортсмен с обложки NHL 24», — написали в EA.
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