Талантливый внук Буйнова сумел удивить знаменитого деда и первых поклонников

Александр Буйнов-младший оставил карьеру военного ради великой цели. Александр Буйнов с внуками соцсетиКрасавец внук Александра Буйнова резко поменял жизненные приоритеты после окончания Президентского кадетского училища.
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