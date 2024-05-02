Нежные кальмары с рисом на сковороде

Вкусно и по-богатому! Такое блюдо очень эффектно смотрится на столе. Если вы задумали удивить свою вторую половинку своими кулинарными способностями, тогда смело беритесь за приготовление фаршированных кальмаров, впечатление произведете неизгладимое.
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