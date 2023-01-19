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Баширов: Россия находится на пике СВО, скоро украинские ракеты полетят на русские города

Нет сомнений, что администрация США предоставит киевскому режиму ракеты с дальностью 160 километров и более, гражданам России следует подготовиться к этому поворотному моменту, написал в своем Telegram-канале политический эксперт Марат Баширов.

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