Баширов: Россия находится на пике СВО, скоро украинские ракеты полетят на русские города

Нет сомнений, что администрация США предоставит киевскому режиму ракеты с дальностью 160 километров и более, гражданам России следует подготовиться к этому поворотному моменту, написал в своем Telegram-канале политический эксперт Марат Баширов.
Нет сомнений, что администрация США предоставит киевскому режиму ракеты с дальностью 160 километров и более, гражданам России следует подготовиться к этому поворотному моменту, написал в своем Telegram-канале политический эксперт Марат Баширов.
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