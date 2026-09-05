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Цифровой рубль защитит льготников от роста тарифов: эксперт по ЖКХ объяснил механизм автоматических компенсаций

Цифровой рубль защитит льготников от роста тарифов: эксперт по ЖКХ объяснил механизм автоматических компенсаций

МОСКВА, 6 сентября, ФедералПресс. Автоматический возврат цифровых рублей вместо бумажных субсидий позволит одновременно протестировать нацвалюту и защитить пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи от скачков цен на ЖКУ.

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