Магнитные бури 18 декабря и их влияние на Землю: прогноз и советы Ирина ВальковаВ декабре 2024 года мир космоса вновь приготовил нам важное явление — геомагнитные бури, которые могут повлиять на повседневную жизнь и самочувствие людей.
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