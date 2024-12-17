Магнитные бури 18 декабря и их влияние на Землю: прогноз и советы Ирина ВальковаВ декабре 2024 года мир космоса вновь приготовил нам важное явление — геомагнитные бури, которые могут повлиять на повседневную жизнь и самочувствие людей.