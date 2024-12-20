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Царьград

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На новогодних каникулах школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в муниципальном транспорте

На новогодних каникулах школьники Новосибирска смогут бесплатно ездить в муниципальном транспорте

Мэр города посоветовал школьникам запастись справками из учебных заведений.Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале рассказал о том, что с 28 декабря по 12 января школьники города смогут бесплатно воспользоваться трамваями, троллейбусами, метро и муниципальными автобусами.

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