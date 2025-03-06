WSJ: Трамп в четверг может упразднить Министерство образования США

Он начал разрабатывать указ с момента прихода к власти Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как ожидается, в четверг, 6 марта, издаст указ об упразднении министерства образования, передает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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