Кандидаты в Госдуму массово забыли указать имущество и доходы в декларациях, пишет Mash Money. У одного не нашлось 11,5 млн рублей процентов по вклада...

Кандидаты в Госдуму массово забыли указать имущество и доходы в декларациях, пишет Mash Money. У одного не нашлось 11,5 млн рублей процентов по вкладам, у другого — 407 земельных участков, а у 164 кандидатов обнаружили незадекларированные счета, квартиры, землю и другие доходы.
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