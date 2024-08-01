Эксперты СNBC: "Дональд Трамп поддерживает биткоин ради личной выгоды"

Эксперты американского телеканала CNBC отметили, что выступление бывшего президента Дональда Трампа на биткоин-конференции в Нэшвилле знаменует собой поразительный разворот в его позиции относительно криптовалют.
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