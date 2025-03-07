Вынесла с поля боя тело мужа: Откровенный разговор с Путиным. Эмоции зашкаливают. Президент принял судьбоносное решение

Путин пообещал вручить госнаграду женщине-медику, которая вынесла с поля боя тело своего мужаКогда Владимир Путин проводил встречу с сотрудниками фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", многих поразила история медика из республики Тыва Монгуш Айдысмаа.
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