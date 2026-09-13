Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта. Как в России начался новый учебный год

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта. Как в России начался новый учебный год

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта.

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ninikooo Митусова

До каких пор эти мутанты будут издеваться над нашими детьми?! Когда прекратится  « их « засилье» в наших школах?! Министерство образования, администрация школ - все « ходят под ОПГ- диаспорами»?! Предвыборные бла- бла о депортации нелегалов и кишлаков халявщиков- дармоедов ушли в прошлое?!