В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта. Как в России начался новый учебный год

В Москве приезжие устроили давку в школе, а в Краснодаре в 6-й класс зачислили 15-летнего мигранта.
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А вообще. почему они должны жить и учиться в нашей стране?????????????
До каких пор эти мутанты будут издеваться над нашими детьми?! Когда прекратится « их « засилье» в наших школах?! Министерство образования, администрация школ - все « ходят под ОПГ- диаспорами»?! Предвыборные бла- бла о депортации нелегалов и кишлаков халявщиков- дармоедов ушли в прошлое?!
Скоро коренное население перестанет посещать школы из за таких. Не будет ни инженеров , ни медиков и т д.
Поток вранья.