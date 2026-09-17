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Миңнеханов «Ярдәм» бульварының төзекләндерү эшләре тәмамланган өлешен ачты

Казанның Серов урамында 3,9 га мәйданлы инклюзив бульвар төзелеше тәмамланган. Бу Россиядә мөмкинлекләре чикле кешеләр ихтыяҗларына тулысынча җайлаштырылган беренче объект.

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