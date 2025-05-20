Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему Европа раньше всегда голодала. А французы перешли на лягушек

Почему Европа раньше всегда голодала. А французы перешли на лягушек

Европа возвращается к своей сущности, своей среде обитания. Поддерживает и развивает нацизм – потому ей так дорога Украина.

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