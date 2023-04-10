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Посол Нечаев: Германия давно перешла все возможные красные линии в стремлении нанести стратегическое поражение России

Посол Нечаев: Германия давно перешла все возможные красные линии в стремлении нанести стратегическое поражение России

Берлин давно перешел все возможные красные линии в своем стремлении нанести стратегическое поражение Российской Федерации.

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