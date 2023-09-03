Театр абсурда

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Диалог с Западом бесполезен

Диалог с Западом бесполезен

  Говорить с теми, кто настроен против России, будь то этнический европеец или «хороший русский», вообще нет смысла.

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Комментарии
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Константин Котельников
Десятки лет Путин &quot;партнерил&quot; с Западом, он что, типа не знал с кем имеет дело? А сейчас спохватились, оказывается там друзей-партнеров нет, там - враги! А я вот до сих пор сомневаюсь, что наш Президент готов к жесткому противостоянию с НАТО, в его окружении слишком много тех, чьи &quot;заработанные &quot;нипасильным&quot; трудом деньги, недвижимость, яхты, самолеты, бабы с детишками там, на Западе!!!
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