Диалог с Западом бесполезен

Константин Котельников

Десятки лет Путин "партнерил" с Западом, он что, типа не знал с кем имеет дело? А сейчас спохватились, оказывается там друзей-партнеров нет, там - враги! А я вот до сих пор сомневаюсь, что наш Президент готов к жесткому противостоянию с НАТО, в его окружении слишком много тех, чьи "заработанные "нипасильным" трудом деньги, недвижимость, яхты, самолеты, бабы с детишками там, на Западе!!!