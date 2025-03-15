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«Молитесь за нас»: Зеленского обвинили в подготовке покушения на Трампа и Маска

«Молитесь за нас»: Зеленского обвинили в подготовке покушения на Трампа и Маска

БлокнотРУ Американский журналист и ведущий Алекс Джонс сделал громкое заявление, от которого буквально волосы встают дыбом.

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Комментарии
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Eduard
В таком прикиде Зелю и похоронят,
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10 час.
Алекс Сэм
Если бы все вышеперечисленные почувствовали бы опасность от Зеленского, то его тут же положила бы собственная охрана из англичан.
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5 час.
ЯО
Яна Орлова
А почему нельзя уничтожить мразь- Зелю вместе с его английской охраной?
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16 мин.
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