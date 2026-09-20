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Царьград

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ТАСС: Штеффен Котре обвинил Германию в поздней реакции на топливо

ТАСС: Штеффен Котре обвинил Германию в поздней реакции на топливо

Штеффен Котре из АдГ раскритиковал правительство Германии за запоздалую реакцию на рост цен на топливо и ограниченные энергопоставки из-за санкций.

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