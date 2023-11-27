Google начинает удалять неактивные аккаунты с 1 декабря. Сразу в нескольких своих сервисах

Корпорация Google начнет с 1 декабря удалять неактивные аккаунты вместе с контентом, если они не использовались более двух летGoogle собирается удалить неактивные аккаунты в почте Gmail, сервисе для создания документов Docs, хранилище Drive, сервисе видеоконференцсвязи Meet, планировщике Calendar и фотохостинге Photos.