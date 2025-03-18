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Царьград

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Группировка "Запад": Пять пленённых бойцов ВСУ и 13 сбитых дронов за сутки

Группировка "Запад": Пять пленённых бойцов ВСУ и 13 сбитых дронов за сутки

Группировка "Запад" за сутки захватила пяти служащих ВСУ, уничтожила 13 дронов, две станции Starlink и 21 пункт управления.

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