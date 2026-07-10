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Более 30 тыс. человек воспользовались сервисом Сбера для проверки запрета на выезд

Более 30 тыс. человек воспользовались сервисом Сбера для проверки запрета на выезд

Сервис проверки ограничений на выезд за границу, который позволяет заранее узнать о действующих ограничениях со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также получать уведомления об их появлении или снятии, появился в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".

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