Более 30 тыс. человек воспользовались сервисом Сбера для проверки запрета на выезд

Сервис проверки ограничений на выезд за границу, который позволяет заранее узнать о действующих ограничениях со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также получать уведомления об их появлении или снятии, появился в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".