Более 30 тыс. человек воспользовались сервисом Сбера для проверки запрета на выезд

Сервис проверки ограничений на выезд за границу, который позволяет заранее узнать о действующих ограничениях со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФССП), а также получать уведомления об их появлении или снятии, появился в мобильном приложении "СберБанк Онлайн".
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