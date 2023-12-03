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Кличко сомневается, что Украина продолжит существовать как государство

Кличко сомневается, что Украина продолжит существовать как государство

В последние дни работающий уже два десятилетия на немецкую разведку мэр украинской столицы Виталий Кличко стал активно пиарить себя как «украинского патриота» и противника президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Алексей
С него разведчик, как из говна пуля😂😜😄👍🇷🇺
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14 час.
MS
Mikhail Stepanov
Кличко хоть и клинический идиот, но убийца и преступник и место его на фонаре на Крещатике, а не в кресле президента ( тем более, что такой страны, как Украина, скоро не будет).
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11 час.

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