Россияне стали чаще покупать биодобавки и спортивное питание

В России с 1 января по 15 ноября 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот платежей онлайн-магазинов БАДов и спортивного питания вырос вдвое, число покупок стало больше на 98%, а покупателей — на 43%.
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