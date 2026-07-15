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Газета.ру

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Месси отдал 12 голевых передач на чемпионатах мира и обновил свой рекорд

Месси отдал 12 голевых передач на чемпионатах мира и обновил свой рекорд

Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству голевых передач на чемпионатах мира. В полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии 39-летний нападающий отдал две результативных передачи и принес команде Аргентины победу со счетом 2:1.

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