Месси отдал 12 голевых передач на чемпионатах мира и обновил свой рекорд

Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству голевых передач на чемпионатах мира. В полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии 39-летний нападающий отдал две результативных передачи и принес команде Аргентины победу со счетом 2:1.
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