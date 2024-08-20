«Даже не смогли нормально отпраздновать в раздевалке». Энтони Эдвардс рассказал о допинг-тесте после финала Олимпиады

Атакующий защитник сборной США и «Миннесоты» Энтони Эдвардс на фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке рассказал, что после победы на Олимпийских играх в Париже нескольким звездам американской команды пришлось пройти тест на допинг.
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