ХРОНИКИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ РОССИИ

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«Наезд» вице-спикера Госдумы на Мизулину за то, что «выгнала» из России Даню Милохина   За беглого тик-токера, певшего гимн Украины, вступились на государственном уровне.

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Комментарии
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Виталий
Недоносительство о нарушениях - это укрывательство. Статья.
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20 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Да черти не стесняются забрались в окопыих
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20 час.
И
ИгорьОвчаренко
Давно надо было всю эту не работающую  массу бездельников  призвать в армию,что бы хоть  небольшую пользу принесли стране.
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18 час.

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