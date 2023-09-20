«Наезд» вице-спикера Госдумы на Мизулину за то, что «выгнала» из России Даню Милохина За беглого тик-токера, певшего гимн Украины, вступились на государственном уровне.
ХРОНИКИ ПЯТОЙ КОЛОННЫ РОССИИ
Комментарии
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Виталий
Недоносительство о нарушениях - это укрывательство. Статья.
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20 час.
ЮЯ
Юрий Ярмоленко
Да черти не стесняются забрались в окопыих
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20 час.
И
ИгорьОвчаренко
Давно надо было всю эту не работающую массу бездельников призвать в армию,что бы хоть небольшую пользу принесли стране.
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18 час.
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