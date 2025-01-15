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Царьград

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На складе Wildberries в Подмосковье опять раздевают сотрудников до нижнего белья

На складе Wildberries в Подмосковье опять раздевают сотрудников до нижнего белья

Унизительной процедуре досмотра на морозе подвергают в том числе и женщин.Скандал в Wildberries с "досмотром до нижнего белья" пошел на новый виток.

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