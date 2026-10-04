Евросоюз отказался выделить Украине недостающие €27 млрд

Европейский союз не удовлетворил просьбу Украины о досрочном выделении кредитных средств для покрытия бюджетного дефицита.
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