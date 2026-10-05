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Чемпион мира раскритиковал Криштиану Роналду: «Эго разъедает его изнутри. Это ужасно — проявлять такое неуважение»

Чемпион мира раскритиковал Криштиану Роналду: «Эго разъедает его изнутри. Это ужасно — проявлять такое неуважение»

Бывший защитник сборной Франции Кристоф Дюгарри, который выигрывал чемпионат мира в 1998 году, чемпионат Европы в 2000 году и Кубок конфедераций в 2001 году, раскритиковал португальского нападающего Криштиану Роналду.

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