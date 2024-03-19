В Челябинске задержали проповедника-экстремиста

Челябинца обвиняют в организации религиозной ячейки и финансировании экстремистской организации. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники центра по противодействию экстремизму регионального полицейского главка совместно с коллегами из городской полиции задержали 28-летнего жителя областного центра.