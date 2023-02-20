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Актер Сайзмор из фильма «Спасти рядового Райана» в реанимации, состояние его критическое

Актер Сайзмор из фильма «Спасти рядового Райана» в реанимации, состояние его критическое

Американский актер Том Сайзмор, сыгравший роль сержанта Майка Хорвата в картине о Второй мировой войне «Спасти рядового Райана», перенес аневризму головного мозга, и находится в критическом состоянии, его поместили в реанимационное отделение.

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