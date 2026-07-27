ЦБ ужесточает лимиты: банки ограничат выдачу рискованных кредитов

Банк России ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление высокорискованных необеспеченных потребительских кредитов — прежде всего займов клиентам с повышенной долговой нагрузкой и на продолжительный срок.
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