НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МЕДИА ТОК

1 подписчик

ЦБ ужесточает лимиты: банки ограничат выдачу рискованных кредитов

ЦБ ужесточает лимиты: банки ограничат выдачу рискованных кредитов

Банк России ужесточает макропруденциальные лимиты на предоставление высокорискованных необеспеченных потребительских кредитов — прежде всего займов клиентам с повышенной долговой нагрузкой и на продолжительный срок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии