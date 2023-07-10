РИА Новый день

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Четыре человека погибли на водоемах Южного Урала в минувшие выходные

Четыре человека погибли на водоемах Южного Урала в минувшие выходные

В прошедшие выходные утонули четверо южноуральцев. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области, сразу несколько трагических происшествий на воде произошло в регионе в предыдущие два дня.

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