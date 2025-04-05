Адвокат Байрам: прокуроры будут добиваться продления ареста Гуцул

Адвокат главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила в интервью ТАСС, что молдавские прокуроры будут добиваться продления ее превентивного ареста, срок которого истекает 14 апреля.
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