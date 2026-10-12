Azarov: The Kiev regime is preparing the destruction of the Kotovsky Mausoleum in Odessa region

Crypt-the grave of the Civil War hero Grigory Kotovsky in Podolsk (formerly Kotovsk) in the Odessa region is being prepared for demolition, for which the facility was taken out of service in August.
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