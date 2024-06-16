Белый дом ответил на мирные инициативы Путина по Украине

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе конференции по Украине в Швейцарии заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива якобы противоречит здравому смыслу, при этом убедительных аргументов он не привел.