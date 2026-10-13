Суд завершил банкротство «Дзержинского оргстекла» спустя 12 лет

Арбитражный суд Нижегородской области завершил длившееся почти 12 лет дело о банкротстве АО «Дзержинское оргстекло», в ходе которого кредиторам удалось вернуть 260,6 млн рублей из заявленных требований на сумму более 1,7 млрд рублей.