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Царьград

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Суд завершил банкротство «Дзержинского оргстекла» спустя 12 лет

Суд завершил банкротство «Дзержинского оргстекла» спустя 12 лет

Арбитражный суд Нижегородской области завершил длившееся почти 12 лет дело о банкротстве АО «Дзержинское оргстекло», в ходе которого кредиторам удалось вернуть 260,6 млн рублей из заявленных требований на сумму более 1,7 млрд рублей.

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