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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Кремле не ответили, из какого города Путин выступит с новогодним поздравлением

В Кремле не ответили, из какого города Путин выступит с новогодним поздравлением

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Где будут записывать новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, пока неизвестно, об этом граждане узнают ночью 31 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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