В Кремле не ответили, из какого города Путин выступит с новогодним поздравлением

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Где будут записывать новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, пока неизвестно, об этом граждане узнают ночью 31 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.