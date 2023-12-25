В Кремле не ответили, из какого города Путин выступит с новогодним поздравлением

МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Где будут записывать новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам, пока неизвестно, об этом граждане узнают ночью 31 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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