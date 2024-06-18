Вкусные консервированные кабачки на зиму

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Кабачки - довольно дешевый продукт и в сезон, практически всегда, присутствуют в больших количествах на прилавках наших рынков и магазинов.