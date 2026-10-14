В Волгодонске объявлен конкурс на комплексное обследование выведенного из эксплуатации полигона в промзоне бывшего химзавода, где накоплено около 823,6 тысячи тонн отходов 2–4 классов опасности.
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