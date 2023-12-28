Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Это уже вышак

Это уже вышак

Игорь Мальцев «Тут выходит на сцену молодой белокурый красивый парень и поёт «Я русский — я иду до конца», имея в виду и Тулу, и Тверь, и Тобольск с Петропавловском-Камчатским и Анадырем.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Аплодирую.
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6 час.
НМ
Наталия Москаленко
Есть на нашей эстраде еще нормальные ребята!
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1 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Просто пришло время таких как ЯРОСЛАВ! Нажрались пугачёвско-киркоровской и иже с ними тухлятины до рвоты. А тут ещё эта дура ивлеева подсуетилась в тему!
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1 час.

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