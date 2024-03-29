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Лавров: Запад хочет склонить страны Глобального Юга к геноциду в Крыму

Лавров: Запад хочет склонить страны Глобального Юга к геноциду в Крыму

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
А вы за Крым воевали,вы его строили?Весь полуостров русским мужиком,русской кровью и потом полит,построен и восстановллен.Так что же вы утверждаете что Крым ваш,не ваш и не был вашем.
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13 час.

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