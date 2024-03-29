Лавров: Запад хочет склонить страны Глобального Юга к геноциду в Крыму

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» заявил, что Запад, предлагая странам Африки, Азии, Латинской Америки поддержать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, приглашает их к геноциду мирного населения Крыма и Новороссии.
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