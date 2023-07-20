Менеджер Павловича: «Павлович еще может подраться с Джонсом. Серега будет страховать их поединок с Миочичем»

«Почему не получилось договориться о поединке против Джона Джонса? Павлович еще может подраться. Я пока не знаю, утвердили ли официально бой Джонс – Миочич, но я уверен, что Серега будет страховать этот поединок, если кто‑то слетит.
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