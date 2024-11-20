100 лучших обложек альбомов всех времен - 4

Грандиозный праздник искусства : 100 лучших обложек альбомов всех времен продолжается , начало ЗДЕСЬ , вторая часть ЗДЕСЬ , часть 3 ЗДЕСЬ , 70 Grace Jones, ‘Nightclubbing’ - 1981 Знаменитая фотография Грейс Джонс (Grace Jones) в ночном клубе, на которой она запечатлена в костюме от Армани с сигаретой в зубах, стала кульминацией бурных личных и профессиональных отношений между ней и фотографом Жан-Полем Гудом (Jean-Paul Goude).