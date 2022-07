По словам одного из разработчиков ремейк The Last of Us – не «попытка срубить бабла», специалистом по повествованию в новой Fable стала ветеран индустрии Анна Мегилл, старые игры Ubisoft не пропадут из библиотек после отключения серверов, по сериалу Kingdom от Netflix создаётся экшн-RPG Kingdom: The Blood, моддер переносит первого «Ведьмака» в VR, группа энтузиастов готовит к выходу крупнейший мод для .