В Свиблове два подростка на самокате угодили под машину

В седьмом часу вечера мужчина на автомобиле «Ауди» ехал по Новому Берингову проезду. Миновал перекрёсток с Радужной улицей и возле Университета МВД на Кольской улице, где есть переход со светофорами, притормаживать не стал: машинам горел зелёный свет, пешеходам — красный.