Эксперт рассказала о подготовке загородного дома к зиме

Эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова поделилась с «Известиями» 25 ноября рекомендациями по подготовке дачи к зимнему сезону, а также о том, что следует проверить и отремонтировать в первую очередь.
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