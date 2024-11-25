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Эксперт рассказала о подготовке загородного дома к зиме

Эксперт рассказала о подготовке загородного дома к зиме

Эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова поделилась с «Известиями» 25 ноября рекомендациями по подготовке дачи к зимнему сезону, а также о том, что следует проверить и отремонтировать в первую очередь.

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