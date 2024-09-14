Алаудинов: в Курской области потери ВСУ намного выше, чем у ВС России

Вооруженные силы Украины теряют в Курской области намного больше бойцов, чем российская армия. О соотношении потерь в Telegram-канале рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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